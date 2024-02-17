Serdar Dursun: 'Çok haklı bir galibiyet aldık'

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ve Rizespor maçında geri dönüşün kilidini açan Serdar Dursun açıklamalarda buludu.
Galibiyeti taraftarlara armağan eden Serdar Dursun, "Özel bir andı. 5-6 ay sonra geri döndüm, skoru buldum. İnanılmazdı. Allah büyük. Çok şükür nasip oldu. Daha önemlisi bugün geri dönmek için iyi sinyal verdik. Çok haklı bir galibiyet aldık. Taraftara armağan olsun." dedi ve şu sözleri sarf etti;
"Sezon başı bir karar vermem olmazdı. Gidip oynayayım edim. Ocak ayında tekrar nasip oldu bu şanlı camiaya geri dönmek. Benim için paha biçilemez. Ben her dakikanın kıymetini biliyorum. Artık yeter diyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz."
Maçın ardından FB TV'ye konuşan Serdar, "Bu galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun. Çok önemliydi. Çok zor şartlar vardı. Kimse istemezdi böyle bir zeminde oynamak. Uzun süredir oynuyoruz ama böyle zeminler nadir denk gelir. Bu galibiyet şampiyonluk ateşini yaktı. Çok önemli galibiyetti. Takım olarak iyi reaksiyon gösterdik. İnşallah yolun başlangıcı bugündür. Futbolda bazı anları anlatamazsın kelimelerle. İsmail Hocama teşekkür ediyorum. 45'te beni oyuna aldı. İrfan'ın çok güzel asistiyle direk eşitliği getirdik. Forvetler için gol atmak önemlidir. Eski kulübüm tabii ki ama geri döndüm ve 3-4 dakika sonra golle döndüm. Özgüven açısından inanılmaz. O anlarda ne yaptığımı bilmiyorum. Çok güzeldi." dedi.
Galibiyeti taraftarlara armağan eden Serdar Dursun, "Özel bir andı. 5-6 ay sonra geri döndüm, skoru buldum. İnanılmazdı. Allah büyük. Çok şükür nasip oldu. Daha önemlisi bugün geri dönmek için iyi sinyal verdik. Çok haklı bir galibiyet aldık. Taraftara armağan olsun." dedi ve şu sözleri sarf etti;
"Sezon başı bir karar vermem olmazdı. Gidip oynayayım edim. Ocak ayında tekrar nasip oldu bu şanlı camiaya geri dönmek. Benim için paha biçilemez. Ben her dakikanın kıymetini biliyorum. Artık yeter diyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz."
Maçın ardından FB TV'ye konuşan Serdar, "Bu galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun. Çok önemliydi. Çok zor şartlar vardı. Kimse istemezdi böyle bir zeminde oynamak. Uzun süredir oynuyoruz ama böyle zeminler nadir denk gelir. Bu galibiyet şampiyonluk ateşini yaktı. Çok önemli galibiyetti. Takım olarak iyi reaksiyon gösterdik. İnşallah yolun başlangıcı bugündür. Futbolda bazı anları anlatamazsın kelimelerle. İsmail Hocama teşekkür ediyorum. 45'te beni oyuna aldı. İrfan'ın çok güzel asistiyle direk eşitliği getirdik. Forvetler için gol atmak önemlidir. Eski kulübüm tabii ki ama geri döndüm ve 3-4 dakika sonra golle döndüm. Özgüven açısından inanılmaz. O anlarda ne yaptığımı bilmiyorum. Çok güzeldi." dedi.