Serdar Dursun, Beşiktaş derbisini bekliyor

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Beşiktaş derbisinde oynamak için görev bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun, Beşiktaş derbisini bekliyor
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27 Mart 2023 11:46
Fenerbahçe'de hücum hattından Enner Valencia, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin sakatlığı var. King ve Batshuayi derbide kesin yok. Valencia ise yetişmek için uğraşıyor. Forma giyemezse Serdar Dursun kritik görevi üstlenecek. Tecrübeli futbolcu ise hazır.

Beşiktaş derbisi öncesinde, Serdar Dursun büyük bir hırsla çalışıyor.

Jorge Jesus ona forma verirse tek bırakmayacak. Yanına ikinci forvet olarak Joao Pedro'yu da koymayı planlıyor.

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