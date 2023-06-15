Serdar Aziz planlarını değiştirdi

Fenerbahçe'de, Serdar Aziz de Jorge Jesus ile arası iyi olmayan oyunculardan bir tanesiydi.
Portekizli çalıştırıcının devam etmesi halinde, 32 yaşındaki stoperin de kulüpten ayrılması bekleniyordu. Jorge Jesus'un ayrılmasıyla beraber Serdar Aziz takımda kalmak istediğini söyledi. Serdar Aziz kendisini yeni gelecek hocaya ispatlayıp tekrardadn formaya kavuşmak istiyor
22 MAÇTA GÖREV ALDI
Serdar Aziz devre arasına kadar çoğu maça ilk 11'de başlasa da Samet Akaydın transferiyle birlikte kulübeye çekildi ve bu sezon yalnızca 22 maçta görev alabildi. 32 yaşındaki deneyimli stoper 1 asistlik katkı sağladı.
Portekizli çalıştırıcının devam etmesi halinde, 32 yaşındaki stoperin de kulüpten ayrılması bekleniyordu. Jorge Jesus'un ayrılmasıyla beraber Serdar Aziz takımda kalmak istediğini söyledi. Serdar Aziz kendisini yeni gelecek hocaya ispatlayıp tekrardadn formaya kavuşmak istiyor
22 MAÇTA GÖREV ALDI
Serdar Aziz devre arasına kadar çoğu maça ilk 11'de başlasa da Samet Akaydın transferiyle birlikte kulübeye çekildi ve bu sezon yalnızca 22 maçta görev alabildi. 32 yaşındaki deneyimli stoper 1 asistlik katkı sağladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ