Serdar Aziz planlarını değiştirdi

Jorge Jesus tarafından kulübeye çekilen ve uzun bir süre ilk 11'de başlayamadığı için ayrılmak isteyen Serdar Aziz'in, Jesus'un ayrılmasıyla beraber kalmak istediği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Aziz planlarını değiştirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2023 12:18
Fenerbahçe'de, Serdar Aziz de Jorge Jesus ile arası iyi olmayan oyunculardan bir tanesiydi.

Portekizli çalıştırıcının devam etmesi halinde, 32 yaşındaki stoperin de kulüpten ayrılması bekleniyordu. Jorge Jesus'un ayrılmasıyla beraber Serdar Aziz takımda kalmak istediğini söyledi. Serdar Aziz kendisini yeni gelecek hocaya ispatlayıp tekrardadn formaya kavuşmak istiyor

22 MAÇTA GÖREV ALDI

Serdar Aziz devre arasına kadar çoğu maça ilk 11'de başlasa da Samet Akaydın transferiyle birlikte kulübeye çekildi ve bu sezon yalnızca 22 maçta görev alabildi. 32 yaşındaki deneyimli stoper 1 asistlik katkı sağladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery