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Serdar Adalı: "Özlenen Beşiktaş sahada olacak"

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, yaşadıkları sıkıntılı süreci camia olarak el ele vererek atlatacaklarını dile getirdi ve ekledi: Takımımız en kısa sürede toparlanıp yoluna devam edecektir.

Kaynak: Sabah
Serdar Adalı: 'Özlenen Beşiktaş sahada olacak'
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27 Ekim 2018 03:30
Üst üste gelen kötü sonuçlara Genk mağlubiyeti eklenince Beşiktaş tribünleri yönetime ve takıma tepki göstermişti.

Bu durum Başkan Fikret Orman ve ekibi tarafından üzüntüyle karşılanırken, ikinci başkan Serdal Adalı, umut veren açıklamalarda bulundu. Adalı, "Taraftarın üzüntüsünü ve endişesini anlıyoruz. Ancak takımımızın kapasitesini çok iyi biliyoruz. En kısa sürede toparlanacağız ve özlenen Beşiktaş sahada olacak. Hiç kimse merak etmesin, bu sıkıntılı süreci el ele vererek atlatacağız. Karamsarlığa yer yok" ifadelerini kullandı.

TOLGAY'DAN KÖTÜ HABER

Genk karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanıp, yerini Roco'yo bırakan Tolgay Arslan da korkulan oldu.

Siyah-beyazlı kulüp; sağ kalça Quadratus Femoris kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilen orta saha oyuncusunun en az iki hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

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