Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni binasını açtı

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.
Adalı, akşam oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması için geldiği kentte, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.
Burada taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Adalı, Ankara Caddesi üzerindeki dernek binasının açılışını gerçekleştirdi.
Adalı, binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.