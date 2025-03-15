Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni binasını açtı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TÜMOSAN Konyaspor maçı için geldiği Konya'da, Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni binasını açtı
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15 Mart 2025 18:39

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. 

Adalı, akşam oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması için geldiği kentte, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Burada taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Adalı, Ankara Caddesi üzerindeki dernek binasının açılışını gerçekleştirdi.

Adalı, binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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