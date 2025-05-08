Serdal Adalı: 'Demir Ege geri dönmeyecek!'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısının ardından konuştu.



Adalı, Rio Ave'nin Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunu kullanacağını ve 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.



Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve projelerini anlattı.



Adalı, toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarına transferler konusunda önemli açıklamalar yaptı.



Siyah-beyazlıların başkanı, yaz transfer döneminde Rio Ave'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın geri dönmeyeceğini ve Portekiz ekibinin, genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacağını açıkladı.



"DEMİR EGE'Yİ ALACAKLAR"



Serdal Adalı, yaptığı açıklamada "Rio Ave, Demir Ege'yi alacak. Anlaşmışlar başka kulüple, 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar" dedi.



PERFORMANSI



Bu sezon Rio Ave formasıyla 31 maçta görev alan Demir Ege, 2 gol 2 asist yaptı.



