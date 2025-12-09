Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda son dönemde artan hakem hataları ve gündemdeki diğer kritik başlıkları görüşmek üzere bugün Riva'daki TFF merkezine geldi.





Toplantıya, Adalı ile birlikte Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı da katıldı.



Siyah–beyazlı yönetimin, özellikle son haftalarda tartışma yaratan hakem performansları konusunda TFF yönetimine kapsamlı bir dosya sunacağı öğrenildi.



