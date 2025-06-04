Serdal Adalı'dan Immobile açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, santrfor transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, deneyimli golcü Ciro Immobile ile yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
"KENDİSİNE YAPTIĞIM TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞTI"
Başkan Adalı, "Immobile ile bir toplantı yaptık. İçinde bulunduğumuz şartları anlattık. Başka bir santrfor transfer edeceğimizi söyledik. Immobile düzgün ve aklı başında bir insan. Kendisine yaptığım teklife olumlu yaklaştı, yüz yüze konuştuğum için de mutlu oldu. Ailesiyle konuşacağını ve haber vereceğini söyledi. Maaşında indirim, maç başına ödeme gibi bir talebimiz oldu" ifadelerini kullandı.
"EĞER İNDİRİM KABUL EDERSE KENDİSİYLE DEVAM EDERİZ"
Adalı, sadece Immobile değil, 1-2 futbolcuyla daha benzer görüşmeler yapacaklarını ifade ederek, "Eğer Immobile indirimi kabul ederse, kendisiyle devam ederiz. Takımın bu sezonki performansı ortada, koskoca bir sezonu tek kanatla geçirdik. Bir santrfor daha transfer edeceğiz; bonservisli olur, bonservissiz olur, bu fedakarlığı yapacağız" diye konuştu.
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