Şenol Güneş'ten iki isme özel önlem

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'e özel önlem alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten iki isme özel önlem
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01 Kasım 2024 11:36
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor.

Güneş, Fenerbahçe maçı öncesi rakip analizini tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yoğun mesai veren deneyimli çalıştırıcı, Sarı-lacivertlilerin iki kanat oyuncusu Tadic ve Maximin'e özel önlem alacak.

Beklerde görev yapacak Eren Elmalı ile Pedro Malheiro'dan yakın ve temaslı oyun isteyen Güneş, ayrıca kanatlarda görev yapacak isimlerden de mutlaka savunmaya yardım etmelerini istedi.

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