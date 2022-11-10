Şenol Güneş'ten Atiba kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir sakatlıktan çıkan tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson için açıklamalarda bulundu.



Şenol Güneş, Serik Belediyespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünün en iyisi genç Atiba'ydı. Akıl var, teknik var, gayret var. Çok beğendim bugün. Ben giderken de söylemiştim, Atiba çok başarılı, karakterli, Beşiktaş'ın içindeki bir isim oldu." dedi.



Atiba Hutchinson'ın teknik ekipte kendilerine faydalı olabileceğine dikkat çeken Güneş, "Oyuncu olarak son dönemlerine geldi. Atiba bize teknik ekipte de faydalı olacak birisi. Karar onun." ifadelerini kullandı.



