Şenol Güneş'ten Adana'da zorunlu rotasyon

Erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, 11'de değişiklik yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Şenol Güneş'ten Adana'da zorunlu rotasyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2023 10:01
Son güncelleme 26 Eylül 2023 10:33
Beşiktaş, çarşamba günü erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu karşılaşmada 11'de değişiklik yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta kaleyi Mert koruyacak. Sağ bekte Rosier, solda Masuaku oynayacak. Stoperde Colley- Necip ikilisi görev yapacak. Güneş orta alanda Amir, Gedson ve Chamberlain'e şans vermeyi planlıyor. İleri üçlüde ise Ghezzal, Aboubakar ve Cenk'in görev yapması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar'da Eric Bailly, TFF statüsü gereği Adana deplasmanında sahada olamayacak. Hafif sakatlığını atlatan Gedson Fernandes'in ise ilk 11'e dönmesi bekleniyor. 

İŞTE MUHTEMEL 11;



 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery