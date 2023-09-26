Beşiktaş, çarşamba günü erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu karşılaşmada 11'de değişiklik yapmayı düşündüğü öğrenildi.
Beşiktaş'ta kaleyi Mert koruyacak. Sağ bekte Rosier, solda Masuaku oynayacak. Stoperde Colley- Necip ikilisi görev yapacak. Güneş orta alanda Amir, Gedson ve Chamberlain'e şans vermeyi planlıyor. İleri üçlüde ise Ghezzal, Aboubakar ve Cenk'in görev yapması bekleniyor.
Siyah-Beyazlılar'da Eric Bailly, TFF statüsü gereği Adana deplasmanında sahada olamayacak. Hafif sakatlığını atlatan Gedson Fernandes'in ise ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
İŞTE MUHTEMEL 11;
Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu karşılaşmada 11'de değişiklik yapmayı düşündüğü öğrenildi.
Beşiktaş'ta kaleyi Mert koruyacak. Sağ bekte Rosier, solda Masuaku oynayacak. Stoperde Colley- Necip ikilisi görev yapacak. Güneş orta alanda Amir, Gedson ve Chamberlain'e şans vermeyi planlıyor. İleri üçlüde ise Ghezzal, Aboubakar ve Cenk'in görev yapması bekleniyor.
Siyah-Beyazlılar'da Eric Bailly, TFF statüsü gereği Adana deplasmanında sahada olamayacak. Hafif sakatlığını atlatan Gedson Fernandes'in ise ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
İŞTE MUHTEMEL 11;