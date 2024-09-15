Şenol Güneş: "Rakip takımlar çok para harcadı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Rakip takımlar çok para harcadı'
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15 Eylül 2024 19:43
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeni görevindeki ilk maçına değinen Güneş, "Heyecanlıyım. Sorumluluklarımı biliyorum, o sorumluğu taraftar veriyor. Biz işimizi yapacağız. Çok zorlu dönemler de gördük iyi dönemler de. Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkacağına bakacağız. Ben bu camianın bir bireyiyim. Burası büyük bir camia. Camianın beklentisini biliyorum. Oyuncuların futbol karakterlerini iyi analiz ederek hücum ve savunmayı doğru yaparak ilerlemeye çalışacağız. Rakibimiz güçlü ve formda. Ligde henüz denge oturmadı, bazı takımlar 5. maçını bitirdi, bazıları 3. maça çıkmadı." sözlerini sarf etti.

"RAKİPLER ÇOK PAHALI OYUNCULAR ALDI"

Ligdeki rakiplerinin transferlerine değinen Güneş, "Bugün çıkacak olan 11, bugün çıkacak. Her maçta 11 değişebilir, oyuncuların ne kadar yeterli olduğunu değerlendireceğiz. Sürekli oyuncu gelmesi de bir karmaşıklık yarattı. Bir 11 ve onun alternatifini istiyoruz. Kabul etmek lazım ki diğer takımlar çok pahalı oyuncular aldılar, bunun şartlarını bilemeyiz biz ama elimizdeki oyunculardan en iyisini alacağız." ifadelerini kullandı.
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