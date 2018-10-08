Teknik Direktörü, Trabzon'da bir iş yerinin açılışına katıldı.Açılışta, Şenol Güneş'in yanı sıra, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Hekimoğlu Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu ile sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış isimler de hazır bulundu.Kafenin açılış kurdelesini kesenler arasında yer alan Güneş, yaptığı konuşmada, "Tarihe dönüp baktığımızda bu tip yerlere şehrin ne kadar ihtiyacı olduğunu çocukluğumdan hatırlıyorum. Gelişmişliğin getirdiği hadiselere baktığımızda bu tip mekanlar önemli." dedi.Güneş, buna benzer mekanların sadece kahve içmek için değil aynı zamanda birlikte olmak için de gerekli olduğuna dikkati çekerek, "Yeni dünyalar kurabilmek için ortak alanlardır. İnşallah sevgi ve saygı içinde bu mekanı kullanırız. Şehrimizin güzellikleri çok fazla. İnsanı da iyi. Yeter ki birlik olarak o kavgaları kenara bırakalım. Burası da buna bir vesile olacaktır. Trabzon'u dışarıya açmak lazım. İnşallah bu hem sporda hem ekonomide hem de diğer alanlarda olur." ifadelerini kullandı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu da iş yerinin Trabzon'a ve Trabzonlulara hayırlı olmasını temenni etti.