Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği derbide, Şenol Güneş bir ilk yaşadı.
Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Kadıköy'de çıktığı 15. derbide ilk kez kazandı.
Daha önce Trabzonspor ile 7, Bursaspor ile 1, Beşiktaş ile 4 kez, Antalyaspor ve Sakaryaspor ile 1'er kez olmak üzere toplam 14 kez Kadıköy'e çıkan Şenol Güneş, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Kadıköy'de çıktığı 15. derbide ilk kez kazandı.
Daha önce Trabzonspor ile 7, Bursaspor ile 1, Beşiktaş ile 4 kez, Antalyaspor ve Sakaryaspor ile 1'er kez olmak üzere toplam 14 kez Kadıköy'e çıkan Şenol Güneş, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
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