Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği derbide, Şenol Güneş bir ilk yaşadı.



Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Kadıköy'de çıktığı 15. derbide ilk kez kazandı.



Daha önce Trabzonspor ile 7, Bursaspor ile 1, Beşiktaş ile 4 kez, Antalyaspor ve Sakaryaspor ile 1'er kez olmak üzere toplam 14 kez Kadıköy'e çıkan Şenol Güneş, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.





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