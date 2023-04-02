Şenol Güneş, Kadıköy'de bir ilki yaşadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de bir ilk yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Kadıköy'de bir ilki yaşadı
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02 Nisan 2023 22:45
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği derbide, Şenol Güneş bir ilk yaşadı.

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Kadıköy'de çıktığı 15. derbide ilk kez kazandı.

Daha önce Trabzonspor ile 7, Bursaspor ile 1, Beşiktaş ile 4 kez, Antalyaspor ve Sakaryaspor ile 1'er kez olmak üzere toplam 14 kez Kadıköy'e çıkan Şenol Güneş, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

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