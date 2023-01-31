Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in kardeşi, İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi.



Fenalaşan Bahaddin Güneş, İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Bahaddin Güneş, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.



İNEGÖLSPOR'DAN AÇIKLAMA



Güneş'in hocalığını yaptığı İnegölspor'dan da açıklama geldi. İşte o açıklama;



"Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesine sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz."



BAHADDİN GÜNEŞ KİMDİR?



Bahaddin Güneş; 10 Mart 1960 Trabzon doğumludur.



Geçmişte futbolcu olan Bahaddin Güneş, aynı zamanda Şenol Güneş'in de kardeşidir.



Bahaddin Güneş futbolculuk döneminde defans ve orta saha mevkilerinde görev almıştır.



Daha önce Sarıyer, Afyonspor, Hekimoğlu gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış almış olan Güneş; şu anda İnegölspor'u çalıştırmaktadır.









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