Şenes Erzik'ten Fenerbahçe sözleri: 'Çekilme yok'

Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen'e gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erzik, Fenerbahçe'nin 'ligden çekilme' konusuna da değindi.
"ÇEKİLME YOK"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam verdiği iftar yemeğine de katılan Erzik izlenimlerini şöyle aktardı;
"Kanaatim 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok. Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu."
"ÇEKİLME YOK"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam verdiği iftar yemeğine de katılan Erzik izlenimlerini şöyle aktardı;
"Kanaatim 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok. Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu."