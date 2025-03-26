Semih Kılıçsoy, yine 'ümit' verdi

Ümit Milli Takım formasıyla üst üste ikinci maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, Belarus karşısında skora katkı sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; TFF
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Semih Kılıçsoy, yine 'ümit' verdi
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26 Mart 2025 09:39
Son güncelleme 26 Mart 2025 09:44

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'da yine fileleri havalandırdı.

U21 Milli Takımımız, hazırlık maçında Belarus ile karşılaştı. Myalkovsky'nin golüyle geri düşen temsilcimiz, 43'te kaptan Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.

73'te Tsepenkov tekrar Belarus'u öne geçirdi. 74'te Burak İnce, füzesiyle bir kez daha ekibimize beraberliği getirse de Tsepenkov skoru belirledi ve 3-2 yenildik. 

SOLSKJAER TRİBÜNDEYDİ

Ümit Millilerimiz 21 Mart'ta Kosova'yı 2-1 mağlup ederken Semih o mücadelede de penaltıdan golünü atmıştı. Bu arada Solskjaer, karşılaşmayı tribünden takip etti.



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