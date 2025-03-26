Semih Kılıçsoy, yine 'ümit' verdi

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'da yine fileleri havalandırdı.



U21 Milli Takımımız, hazırlık maçında Belarus ile karşılaştı. Myalkovsky'nin golüyle geri düşen temsilcimiz, 43'te kaptan Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.



73'te Tsepenkov tekrar Belarus'u öne geçirdi. 74'te Burak İnce, füzesiyle bir kez daha ekibimize beraberliği getirse de Tsepenkov skoru belirledi ve 3-2 yenildik.



SOLSKJAER TRİBÜNDEYDİ



Ümit Millilerimiz 21 Mart'ta Kosova'yı 2-1 mağlup ederken Semih o mücadelede de penaltıdan golünü atmıştı. Bu arada Solskjaer, karşılaşmayı tribünden takip etti.







