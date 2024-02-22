Semih Kılıçsoy'un idolü Erling Haaland

Beşiktaş'ın ışıl ışıl parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, son oynanan Konyaspor maçında yükselen grafiğini sürdürdü. Ligde 13 maçta 8 gole ulaşan 18 yaşındaki oyuncunun perfomansı, Avrupa devlerinin de takibinde.
Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den bir çok kulübün yakından izlediği genç oyuncunun gelecek sezon nasıl bir karar vereceğini merakla bekleniyor. Semih Kılıçsoy'un kariyer planını büyük ölçüde belirlediği ortaya çıktı. Genç oyuncu M. City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı örnek alıyor.
İKİ HEDEFİ DAHA VAR
Genç yaşta olması sebebiyle önce tecrübe kazanmayı isteyen Semih, bu yüzden Bundesliga'ya daha sıcak bakıyor. Yıldız golcünün hayali ise İngiltere Premier Lig'de top koşturmak. Beşiktaş'a tarihinin en yüksek bonservis gelirinin kazandırması beklenen yetenekli oyuncunun, Bundesliga'ya ve Premier Lig'den önce gerçekleştirmek istediği iki hedef daha var. Bu sezon Beşiktaş'la Türkiye Kupası kaldırmak ve EURO 2024'te ay yıldızlı formayı sırtına geçirmek.
DORTMUND SİNYALİ
Erling Haaland, Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra İngiliz dev Manchester City'yi seçmişti. Semih Kılıçsoy'un talepler arasında Borussia Dortmund da bulunuyor.
Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den bir çok kulübün yakından izlediği genç oyuncunun gelecek sezon nasıl bir karar vereceğini merakla bekleniyor. Semih Kılıçsoy'un kariyer planını büyük ölçüde belirlediği ortaya çıktı. Genç oyuncu M. City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı örnek alıyor.
İKİ HEDEFİ DAHA VAR
Genç yaşta olması sebebiyle önce tecrübe kazanmayı isteyen Semih, bu yüzden Bundesliga'ya daha sıcak bakıyor. Yıldız golcünün hayali ise İngiltere Premier Lig'de top koşturmak. Beşiktaş'a tarihinin en yüksek bonservis gelirinin kazandırması beklenen yetenekli oyuncunun, Bundesliga'ya ve Premier Lig'den önce gerçekleştirmek istediği iki hedef daha var. Bu sezon Beşiktaş'la Türkiye Kupası kaldırmak ve EURO 2024'te ay yıldızlı formayı sırtına geçirmek.
DORTMUND SİNYALİ
Erling Haaland, Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra İngiliz dev Manchester City'yi seçmişti. Semih Kılıçsoy'un talepler arasında Borussia Dortmund da bulunuyor.