Semih Kılıçsoy'un idolü Erling Haaland

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dünyaca ünlü Norveçli golcü Erlin Haaland gibi ilk olarak Bundesliga'ya gidip tecrübe kazanmayı hedefleyen Beşiktaş'ın harika çocuğu Semih Kılıçsoy, sonrasında ise Premier Lig'de oynamanın hayalini kuruyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih Kılıçsoy'un idolü Erling Haaland
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2024 13:21
Beşiktaş'ın ışıl ışıl parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, son oynanan Konyaspor maçında yükselen grafiğini sürdürdü. Ligde 13 maçta 8 gole ulaşan 18 yaşındaki oyuncunun perfomansı, Avrupa devlerinin de takibinde.

Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den bir çok kulübün yakından izlediği genç oyuncunun gelecek sezon nasıl bir karar vereceğini merakla bekleniyor. Semih Kılıçsoy'un kariyer planını büyük ölçüde belirlediği ortaya çıktı. Genç oyuncu M. City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı örnek alıyor.

İKİ HEDEFİ DAHA VAR
Genç yaşta olması sebebiyle önce tecrübe kazanmayı isteyen Semih, bu yüzden Bundesliga'ya daha sıcak bakıyor. Yıldız golcünün hayali ise İngiltere Premier Lig'de top koşturmak. Beşiktaş'a tarihinin en yüksek bonservis gelirinin kazandırması beklenen yetenekli oyuncunun, Bundesliga'ya ve Premier Lig'den önce gerçekleştirmek istediği iki hedef daha var. Bu sezon Beşiktaş'la Türkiye Kupası kaldırmak ve EURO 2024'te ay yıldızlı formayı sırtına geçirmek.

DORTMUND SİNYALİ

Erling Haaland, Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra İngiliz dev Manchester City'yi seçmişti. Semih Kılıçsoy'un talepler arasında Borussia Dortmund da bulunuyor.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery