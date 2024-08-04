Semih Kılıçsoy: "Taraftarımızı mutlu edeceğiz"

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 5-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Semih Kılıçsoy: 'Taraftarımızı mutlu edeceğiz'
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04 Ağustos 2024 00:47
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 5-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Semih, "Çok mutluyuz. Sezona kupayla başladık. rakibimizden üstündük. Güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz. Bu skor bizim için büyük motivasyon. Ortamımız çok iyi, aile ortamı var. İnşallah galibiyetlerimiz devam edecek. Mustafa çok iyi bir futbolcu ve aramızda çok iyi. İlk golünü attı bugün daha fazlasını da atacak. Hocamız çok iyi, hızlı oyun isteyen ve hücum futbolu isteyen bir hoca. Bugün de görüldü bu zaten. Bu sene elimizden geleni yaparak taraftarı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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