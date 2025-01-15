Semih Kılıçsoy'a ilgi var

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, transfer döneminde iki kulübün radarına girdi.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kılıçsoy, bu sezon beklentilerin altında kalmasına rağmen transfer piyasasında ilgi görmeye devam ediyor.
İngiliz kulübü Aston Villa tarafından yaz transfer döneminde yapılan 15 milyon Euro'luk teklif, dönemin başkanı Hasan Arat tarafından reddedilmişti.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kılıçsoy, bu sezon beklentilerin altında kalmasına rağmen transfer piyasasında ilgi görmeye devam ediyor.
İngiliz kulübü Aston Villa tarafından yaz transfer döneminde yapılan 15 milyon Euro'luk teklif, dönemin başkanı Hasan Arat tarafından reddedilmişti.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.