Semih Kılıçsoy'a Benfica takibi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon en büyük kazançlarından olan ancak Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde de bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan Semih Kılıçsoy için beklenmedik bir talip çıktı.



Yetenekli futbolcu, milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica tarafından takibe alındı.



PERFORMANSI



Bu sezon 41 maçta 2028 dakika süre alan genç yıldız, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



