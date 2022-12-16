Fenerbahçe ile adı anılan Bristol City'nin 22 yaşındaki Ganalı santrfor Antoine Semenyo için yeni gelişmeler yaşandı.



Bristol Live'da yer alan habere göre; Bristol City, milli forvetinin 1.5 sezeon sonra bitecek olan sözleşmesini uzatmak istedi ancak Semenyo bu teklifi reddetti. Bristol City ise 1 senelik sözleşme uzatma opsiyonu olmasına karşın oyuncusuna olan yoğun ilgiden ötürü ocak ayında satış kararı aldı.



Gazetenin haberinin devamında, Fenerbahçe ile birlikte İskoç devi Rangers, Premier Lig kulüpleri Bournemouth ile Crystal Palace'ın da Semenyo'nun transferiyle ilgilendiğinin altı çizildi.



ANTOINE SEMENYO KİMDİR?



Dünya Kupası'nda 2 maçta 19 dakika süre alan Semenyo, bu sezon İngiltere Championship'te 17 maçta süre aldı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.



Semenyo, Bristol City altyapısından yetişti ve aynı kulüpte profesyonel oldu.



