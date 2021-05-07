Seleznyov: 'Galatasaray için ağladım'

Ukraynalı golcü Yevgen Seleznyov, Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olamama hikayesini anlattı.



Seleznyov, "Galatasaray beni 1 değil 3 kez istedi. Bir keresinde Fatih Terim beni aradı, 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Seni de ilk 11'e yazacağız.' dedi. Akhisarspor kabul etmedi. Oturdum, soyunma odasında dakikalarca ağladım. Şampiyonlar Ligi'nde de rakipleri Schalke ve Lokomotiv Msokova'ydı. Tüm Galatasaray taraftarları beni bekliyordu. Hepsi sosyal medyadan bana yazıyordu. Olmadı." dedi.



"SENİ SATMAM DEDİ, AĞLADIM"



Ukraynalı yıldız, "Akhisarspor Başkanı, 'Seni hiçbir paraya Galatasaray'a satmam' dedi. Bunu anlayamıyordum. 33 yaşımdaydım ve Galatasaray 1 milyon euro veriyordu. Soyunma odasında dakikalar boyunca ağladım. Türkiye kariyerimden en akılda kalıcı anı buydu." ifadelerini kullandı.



"SON KUPANIZI BEN KAZANDIRDIM"



Akhisarspor başkanıyla konuştuğunu da aktaran Seleznyov, "Akhisar'a iki kupa kazanıdrdım. Başkana, 'Bu kulüp içim elimden geleni yaptım. Muhtemelen bu kulübün kazanacağı son kupaları ben kazandırdım. Lütfen beni bırakın' dedim. 'Hayır' diye cevap verdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



