'Eldeki oyuncuları unutmayın'

'Tudor çok istemişti'

'Akhisar en doğru adım'

'Avrupa'ya hazırız'

'Türkiye'de taktikler zayıf kalıyor'

'Okan Buruk'a bir şey diyemem '

En çok golü Cim Bom'a attı

Karabükspor formasıyla tanıdık onu. Kırmızı- Mavililer'in iki sezon önce devre arasındaki en önemli transfer hamlelerinden biriydi. Ancak kulübün en sıkıntılı dönemine rastladı, maddi sorunlar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.Tudor, Galatasaray'a almayı çok istedi ama transferi gerçekleşmeyince yolu Akhisar'la birleşti; Yevhen Seleznov...Uzun süren Shakhtar macerasından sonra attığı gollerle Süper Lig 'in de öne çıkan isimlerinden biri olan başarılı oyuncuyla Fanatik gazetesinden Ömer Necati Albayrak röportaj yaptı."Kupayı kaldırdığım için çok mutlu oldum. Bir futbolcu için en önemli şeylerden bir tanesi kupa kaldırmak, bu duyguyu hissetmektir. Kariyerinizde her kupa önemlidir, en özel anlardır bunlar. Özellikle böyle tarihi bir başarı olunca... Akhisar'ın tarihine böyle bir başarı kazandırmak, bu serüvenin içinde olmak paha biçilemez. Shakhtar ile ligi, kupayı ve Süper Kupayı kazanmıştım. Kazandığınız kupalarla büyük olursunuz. ""Galatasaray ile ilgili haberler çıktı, ben de gazetelerden okudum. İgor Tudor, Galatasaray 'ın teknik direktörüyken forvet adaylarından biri olduğum konuşuluyordu ciddi bir şekilde. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bana gelen resmi bir girişim yoktu. Futbolda her an her şey olabiliyor ama bu sefer olmadı. Ben de buna takılı kalmadan çalışmaya devam ettim. Böyle olmak zorunda. ""Karabük'ten ayrıldığımda birçok teklif aldım. Yaşayacağım şehir çok önemliydi. Seçimimi biraz da buna göre yapmak zorundaydım, sonuçta benimle beraber mutlu olması gereken bir ailem de var. Şu an İzmir 'de yaşıyorum. İzmir'de hava hergün çok güzel. Bunun yanı sıra kulübün yapısı da çok önemliydi. Akhisar ile ilk görüştüğümde bu açıdan bana güven duygusu aşıladılar, yani tüm etkenler doğru adımı attığımı gösteriyordu, her şeyden etkilendim ve Akhisar'ı seçtim.""Kupayı kaldırıp bu takımı Avrupa'ya taşımak bizim için değerliydi. Ancak futbolda bir başarı yetmiyor, yenilerine odaklanmalısınız. Şimdi de önümüzde bir Avrupa Ligi var. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Avrupa'da oynayacağımız önemli maçlara hazırlanmak için önümüzde ciddi de bir zaman var. Bu süreçte her anlamda hazır olmak için elimizden geleni yapacağız, biz de bunu heyecanla bekliyoruz.""Süper Lig'de kaliteli birçok forvet var; Burak Yılmaz ve Gomis bunlara iyi birer örnek. Türkiye ligi kaliteli bir lig, sadece taktiksel anlamda bazen zayıf kalıyor diyebilirim. Mesela Beşiktaş topa sahip oluyor, Fenerbahçe kontratak ve uzun top ile oynamaya çalışıyor. Maçlar pek taktik savaşı gibi geçmiyor, enteresan olan herkes hücumu seviyor. Yine misal olarak 6 kişi hücuma çıkıyor ve geri dönmüyor. Ukrayna'da bu imkansız, taktiksel oyun daha ciddiye alınıyor, orada herkes defansı da hücumu da beraber yapma gayreti içerisinde. Rakibe alan bırakmamak önemli, özellikle Avrupa'da alan bırakırsanız golü yemeniz garanti. Türkiye'de 5 pozisyonun 1'i gol oluyor, Avrupa Kupaları'nda ise bu sayı daha fazla olur. Hata yapmamalısınız.""Okan Buruk'la yolların ayrılması hakkında bir şey diyemem, ben bir futbolcuyum, başkan değilim. Yeni hocamız Safet Susic de çok iyi bir teknik direktör. Yeni bir anlayışla sezona girmeye hazırlanıyoruz. Bu tür kararlar başkanın kararları."Süper Lig'de 1.5 sezon oynayan Seleznov'un en çok gol attığı takım Galatasaray. Kapısından döndüğü ve eskiden beri büyük sempati duyduğu Cim Bom'a karşı 5 maça çıkan tecrübeli forvet, 5 kez fileleri havalandırdı. Seleznov, geçen sezon kupa yarı finalinde Akhisar'ın Galatasaray ile oynadığı 2 karşılaşmada 3 gol atıp, takımını finale taşımıştı. Ancak Diyarbakır'daki finalde cezalı olduğu için Fenerbahçe'ye karşı oynayamamıştı.