Selen Erdem'den Panathinaikos taraftarına övgü

Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Selen Erdem, "Çok özel bir taraftarımız var. Panathinaikos bence dünya çapındaki en önemli ekiplerden ve taraftarları da en iyi taraftarlardan. Taraftar bize desteğini maçın bir dakikasında bile aksatmadı, sürekli destek verdi." dedi.



Erdem, Yunanistan'da ve Panathinaikos takımında çok sıcak karşılandığını ve bu güzel karşılamanın kendisine gurur verdiğini kaydetti.



Yunanistan'da insanları çok sıcakkanlı bulduğunu belirten Erdem, "Gelmiş olduğum kulüp çok büyük bir kulüp. Buradaki insanlar çok kurumsal. Çok kaliteli bir yapıya geldiğimi anladım ve bana bunu hissettirdiler. O nedenle buraya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.



Erdem, Yunanistan'ın A-1 kadınlar basketbol liginde yer alan Panathinaikos'a play-off döneminde geldiğini ve takımda yaklaşık bir ay süre geçirdiğini hatırlatarak, oyuncular ve ekip arkadaşlarına ilişkin şunları söyledi:



"Özellikle kadın basketbolunda oyuncularımla, ekibimle ilişkim güzel. Bizim bir aile havasında olmamız gerekiyor ve bunun için de ilişkiler çok önemli. Ben sürekli pozitif yanlarımı ortaya koyarak onlarla çok hızlı bir şekilde adaptasyon sağlamaya çalıştım, zira bir ay gibi kısa bir süremiz vardı. Oyuncularım da bana çok hızlı adapte oldu."



Takım menajerinden, asistanından ve tüm ekipten çok memnun olduğuna değinen Erdem, kaliteli ve tecrübeli olarak tanımladığı tüm ekip için "Kondisyonerimden fizyoterapistime, bir an önce adapte olayım, takımla bir an önce uyum sağlayayım diye herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Hepsine müteşekkirim." ifadelerini kullandı.



Panathinaikos taraftarı



Panathinaikos'ta yaklaşık 25 günlük bir süreç geçirdiklerini anlatan Erdem, "Sanki 25 gün değil de çok uzunmuş gibi hissettim. Çok özel bir taraftarımız var. Panathinaikos bence dünya çapındaki en önemli ekiplerden ve taraftarları da en iyi taraftarlardan. Taraftar bize desteğini maçın bir dakikasında bile aksatmadı, sürekli destek verdi." yorumunu yaptı.



Erdem, Panathinaikos taraftarının, ekibin 13'üncü oyuncusu olduğunu söyleyerek, "Bu sahaya çıktıklarında, burası bizim evimiz havasını karşı rakibe verdiğimiz zaman, direkt rakibi püskürtmüş, onların öz güvenini aşağıya çekmiş oluyoruz." dedi.



Panathinaikos sahasının özel bir ambiyansı olduğunu ifade eden Erdem, "Burada 4-5 maça çıktım, kalbim yerinden çıkacak gibi oldu, çok heyecanlandım. Çok güzeldi, (taraftarlara) çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Türk başantrenör, disiplin için ise 'olmazsa olmazım' diyerek, "Hem kendi hayatımda, hem de oyuncularıma yansıtmaya çalıştığım o düzende disiplin çok önemli ama kendilerine olan öz güvenlerini ben hep en üst seviyede tutmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Panathinaikos'taki Türk sporcular



Selen Erdem, Panathinaikos'un çok sayıda Türk'ü ağırlamasını da şu şekilde değerlendirdi:



"Ergin (Ataman) hocamın burada olması, aynı zamanda geçmiş dönemde Fatih Terim hocamın da buraya gelmiş gitmiş olması bana çok büyük öz güven kattı. Benim amacım Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı'nı ulaştırabileceğim en üst noktaya ulaştırmak. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bunun için yerimizi, mekanımızı, değil de içinde bulunduğumuz kurumu ne kadar yükseltebilirizi düşünüyorum. Tabii ki, neden gelecekte Türk kadın basketbolcular da buraya gelmesin?"



Türkiye ile kültürel benzerlikleri sayesinde Yunanistan'da kendisini yalnız hissetmediğini aktaran Erdem, Ergin Ataman'ın da Panathinaikos'ta olmasının kendisine güç verdiğini kaydetti.



Sporda kadınlar



Erdem, velilere kız çocuklarını spora teşvik etmeleri için çağrıda bulunarak, Türk kadın sporcuların son yıllarda edindiği büyük başarılardan duyduğu gururu da şu sözlerle ifade etti:



"Voleybolda Filenin Sultanları büyük işler yaptı. Ben de insanların gözünde gerçekten iyi bir örnek olabildiysem, bunun sayesinde bir kız çocuğu bile basketbola yazılıyorsa bugün, bu beni gerçekten çok mutlu eder. Gurur da duyuyorum bununla. Ben kadınlar açısından baktığımda şunu söylemek istiyorum: Bize (kadınlara) hayatımız boyunca belli roller biçiliyor ama ben diyorum ki bize biçilen rolleri kabul etmeyelim. Biz kendi rolümüzü kendimiz oynayalım, kendimiz biçelim, kendi kurallarımızı koyalım ve bunu yapabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onun için her zaman biraz pozitif ayrımcılık da yapıyorum kadınlara karşı ama böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Kadınlarımız her şeyi tek başına da yapabilir. Kadınlarımız her şeyi çok güçlü şekilde yapar. Sadece bize güvensinler yeter."