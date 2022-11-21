Selçuk İnan, Kasımpaşa'ya imza atıyor

Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan, Kasımpaşa'ya imza atıyor
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21 Kasım 2022 19:51
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için salı günü imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'te Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik adamlık tecrübesini yaşayacak.

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