Selçuk İnan: "Bu hava şartlarında oynamak kolay değil"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sipay Bodrum FK karşısında 10 kişiyle galip geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan: 'Bu hava şartlarında oynamak kolay değil'
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13 Ağustos 2024 00:31
 Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sipay Bodrum FK karşısında 10 kişiyle galip gelen takımını kutladı.

İnan, Bodrum İlçe Stadı'nda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bodrumspor'u güzel mücadelesi dolayısıyla tebrik etti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrumspor yöneticilerini, stadı ilk lig maça yetiştirmeleri dolayısıyla kutlayan İnan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu hava şartlarında oynamak kolay değil. Daha önce de söylemiştim belki de sonraki organizasyonlarda dikkat edilir. İki takım da gerçekten mücadele gücü yüksek sahaya çıkmak istedi. Özellikle sezon başında takımlar yeni transferlerle birlikte oynuyor. Bunu yansıtmak kolay değil. Çok eksiğimiz var ama buna rağmen sahada çok mücadele etti arkadaşlarımız. 10 kişiyle maçı kazandıkları için takımı tebrik ediyorum. Sezona galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi."

 
 
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