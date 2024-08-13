Selçuk İnan: 'Bu hava şartlarında oynamak kolay değil'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sipay Bodrum FK karşısında 10 kişiyle galip gelen takımını kutladı.İnan, Bodrum İlçe Stadı'nda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bodrumspor'u güzel mücadelesi dolayısıyla tebrik etti.Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrumspor yöneticilerini, stadı ilk lig maça yetiştirmeleri dolayısıyla kutlayan İnan, şu değerlendirmeyi yaptı: