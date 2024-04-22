Selçuk İnan: "15 puanın hepsine talibiz"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan: '15 puanın hepsine talibiz'
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21 Nisan 2024 23:04
Son güncelleme 22 Nisan 2024 01:31
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, kendi seyircileri önünde oynamanın avantajını iyi kullandıklarını ve galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve kalan her maçı final olarak gördüklerini belirterek, "Zorluk derecesi çok yüksek maçlara çıkıyoruz. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacak olmak avantajdı. O avantajı iyi kullandık. Bugün oyuncusuyla hocasıyla, yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla hep beraber bu maçı kazandık diye düşünüyorum." dedi.

"5 maç var, 15 puanın hepsine talibiz." diyen İnan, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Alabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. 'Bu kadar puan alırsak ligde kalırız ya da düşeriz' gibi bir şey söylemek istemiyorum. 3 hafta önce belli başlı takımlar için belki de 'rahatladı, kurtardı' demiştik ama şu anda puanlar birbirine çok yakın. Artık çok zor bir dönemeçteyiz, son virajdayız. Kazanabildiğimiz bütün maçları kazanmamız gerekiyor. O stratejiyle, o anlayışla çıkıyoruz maçlara. Şimdi önümüzde önemli bir Trabzon maçı var. İnşallah oradan da istediğimiz puanı alırız." ifadelerini kullandı. 

 
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