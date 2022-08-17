Her transfer kendi içinde bir risk barındırır. Bu nedenle kağıt üzerinde kusursuz transfer yoktur.Futbolu yönetenlerin görevi ise bu riskleri minimize etmektir. Oyuncunun altyapı eğitimi, yetenekleri, aile yaşamı, karakteri, fiziki olarak artı ve eksileri ne kadar iyi analiz edilirse riskler de o kadar azalır. Ancak bazen tüm bunların hiçe sayıldığı durumlar da yaşanır.İngiltere'de başlayıp Portekiz'de devam eden bir altyapı dönemi... Hep potansiyelli görülen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan bir isim. Ve bu nedenle bir süre sonra kendisini Sırbistan'ın Napredak takımında bulan bir futbolcu Sekidika.Aslında Sırbistan'da çok da parlak bir performans göstermemesine rağmen Eskişehirspor onu keşfetti ve 2018 yılında 60 bin Euro'ya transfer etti.Tarihler Ocak 2020'yi gösterdiğinde ise Sekidika'nın kaderi tamamen değişti. Belki ilk duyduğunda kendi de inanamadı ama Galatasaray onu Eskişehirspor'dan istemişti.Evet, 1. Lig'de 29 maçta 14 gol kağıt üzerinde kötü değildi fakat Galatasaray seviyesi için yeterli miydi? Üstelik gelişim döneminin başında, 18 veya 19'unda da değildi.Ancak Sarı-Kırmızılılar'da futbolu yönetenler 24 yaşındaki Nijeryalı'ya parçalı formayı giydirmeye çoktan karar vermişti.9 Ocak 2020'de transfer resmen açıklandı. 2.5 yıl önce Sırbistan'ın adı sanı duyulmamış bir takımında oynayan, belki geleceğe dair fazla bir umut bile taşımayan Sekidika artık Galatasaray'daydı.İşte o tuhaf hikaye de aslında tam olarak bu noktada başladı. Galatasaray yönetimi o dönem piyasa değeri 150 bin Euro olan Sekidika'yı almak için menajerine 1.4 milyon Euro ödeme yaptı.Bu para neden verildi, ne amaçlandı? Bu sorular çok soruldu ama şu ana kadar yanıt bulamadı.Sekidika, Galatasaray'da yarım sezonda 9 maçta 240 dakika süre aldı. 2020-21 sezonunda ise 82 dakika sahada kalabildikten sonra devre arasında Konya'ya kiralandı.Konya'da 20 maçta süre aldı. O dönem takımı çalıştıran Bülent Korkmaz, "Bonservisini almaya gerek yok" deyince Sekidika yeniden Florya'ya dönmek için bavullarını topladı.Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ise son bir umut olarak Belçika'nın sıradan takımlarından Leuven'e kiralandı. Ancak yine olmadı. Leuven'in teknik direktörü Marc Brys daha ilk idmanda, "Bundan olmaz" dediği Sekidika'yı sadece 3 maçta 35 dakika oynattı.Brys 5 ay sabredebildiği Nijeryalı'yı devre arası Galatasaray'a geri yolladı. Ardından 1. Lig'de Eyüp macerası... Ve bir kez daha hayal kırıklığı. 15 Ağustos 2022 tarihinde Sekidika'nın neden başladığı halen büyük bir soru işareti olan Galatasaray macerası sonlandı.