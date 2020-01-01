Seikaly: "Luka Doncic, gelmiş geçmiş en iyi beyaz oyuncu!"

Eski NBA oyuncusu Rony Seikaly, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in "gelmiş geçmiş en iyi beyaz oyuncu" ve Boston Celtics efsanesi Larry Bird'ün modern bir versiyonu olduğunu söyledi.



Seikaly, TalkBasket.net ile yaptığı röportajda NBA'deki bazı trend konulardan bahsetti ve bunların arasında, Mavs'in genç süperstarı da vardı:



"Luka Doncic, milyonda bir gelir. Avrupalı olup olmadığına bakılmaksızın, şimdiye kadar oyunu oynamış en iyi beyaz oyuncu olduğunu düşünüyorum. Net. Larry Bird 2.0 diyebilirim. Bana göre LeBron James, Magic Johnson 2.0'dir ve Luka Doncic de, Larry Bird'ün oynayış tarzının daha modern versiyonu. Ondan bir basketbol oyuncusu ve saf bir yetenek olarak bahsediyorum, galibiyet ve şampiyonluk açısından değil."



"Ama, onu en iyi oyuncu olma tartışmalarına sokmanız için, Larry Bird'ün yaptığı gibi birden fazla şampiyonluğu olması gerekecek. Bu tartışmalara girebilmesi için, 4-5 şampiyonluk kazansa iyi olur. Bu, onu dünyanın en iyi oyuncusu olarak garantiler. Bence Luka, Bird'ün ve Pete Maravich'in bir kombinasyonu."



"AVRUPA'DAN GELDİĞİ İÇİN, KÜÇÜMSENDİ"



Seikaly ayrıca, bu denli büyük bir denizaşırı yeteneğin genel menajerler, TV yorumcuları, uzmanlar ve scoutlar tarafından küçümsenmesinin veya göz ardı edilmesinin nedenini de açıkladı:



"Bu anlaşılabilir bir durum, çünkü liglerinde süperstar olmuş tüm Avrupalı oyuncular, NBA'de o kadar etkili olmamışlardı. Pau Gasol hem Avrupa'da hem de NBA'de etkiliydi, ancak Larry Bird gibi, dünyanın en iyi basketbolcularından biri olarak aynı kategoride bahsedilmiyor. Luka Doncic'in Real Madrid için oynadığını duyduğumda, ben bile ilk seferinde 'Avrupa'da oynuyor' demiştim. Madrid'le Euroleague şampiyonu olduğunda, 'Vay canına, bu çocuk gerçekten çok iyi! NBA'de ne yapacak merak ediyorum.' demiştim."



"Sonra lige geldi ve tıpkı Avrupa'da oynadığı gibi oynamaya başladı, hatta daha da iyi oynadı. Oyun ona çok kolay geliyor. Onu kimin savunduğuna bakmaksızın, kendisini ayarlıyor. Luka, Euroleague'de 30 sayı ortalama yakalamak isteseydi, bunu yapmış olacağına inanıyorum. Avrupa'da farklı bir basketbol oynanıyor. Orada boş şut imkanı yakalamak için 2-3 pas vermeniz gerekirken, NBA'de daha çok bire bir oynayabiliyorsunuz."



