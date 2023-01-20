Seferovic'e Süper Lig'den talip

Galatasaray'ın sezon başındaki transferlerinden biri olan ancak beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic'e sürpriz bir talip çıktı.



Süper Lig'de zirveyi zorlayan ekiplerden biri olan Başakşehir, İsviçreli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'da Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis gibi isimlerin arkasında geri planda kalan Seferovic de bu transfere oldukça sıcak bakıyor.



Seferovic transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da çıktığı 13 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.





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