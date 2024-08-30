Seçil Er, çeyrek final maçını kaybetti

Para tekvando kadınlar K44 65 kiloda Seçil Er, çeyrek final maçını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Seçil Er, çeyrek final maçını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 18:06
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Seçil Er, kadınlar K44 65 kiloda çeyrek final maçını kaybetti.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 3 numaralı seribaşı Seçil Er, çeyrek finalde 11 numaralı seribaşı Kamerunlu Marie Antoinnette Dassi ile karşılaştı.

Rakibine 13-6 mağlup olan milli sporcu bronz madalya iddiasını sürdürebilmek için repesaj maçına çıkacak.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery