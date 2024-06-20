Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip

Tottenham Hotspur, Lazio ve Marsilya, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi transfer etmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip
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20 Haziran 2024 08:57
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Syzmanski için transfer hareketliliği yaşanıyor.

İngilız basını, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için Tottenham'ın harekete geçebileceğini iddia etti.

"tbrfootball.com"un haberinde; "Mourinho, yeni takımındaki kilit yıldızlarından olan Szymanski'yi elinde tutmak için bir savaşla karşı karşıya... Tottenham, Lazio ve Marsilya, bu yaz onunla imzalamak isteyen kulüpler." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile geride bıraktığımız sezon 56 maça çıkan Szymanski, 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. 



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