Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Syzmanski için transfer hareketliliği yaşanıyor.
İngilız basını, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için Tottenham'ın harekete geçebileceğini iddia etti.
"tbrfootball.com"un haberinde; "Mourinho, yeni takımındaki kilit yıldızlarından olan Szymanski'yi elinde tutmak için bir savaşla karşı karşıya... Tottenham, Lazio ve Marsilya, bu yaz onunla imzalamak isteyen kulüpler." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile geride bıraktığımız sezon 56 maça çıkan Szymanski, 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.
İngilız basını, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için Tottenham'ın harekete geçebileceğini iddia etti.
"tbrfootball.com"un haberinde; "Mourinho, yeni takımındaki kilit yıldızlarından olan Szymanski'yi elinde tutmak için bir savaşla karşı karşıya... Tottenham, Lazio ve Marsilya, bu yaz onunla imzalamak isteyen kulüpler." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile geride bıraktığımız sezon 56 maça çıkan Szymanski, 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.