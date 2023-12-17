Scott McTominay: "Hem mutluyuz hem mutsuzuz"

Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott McTominay, 0-0 biten Liverpool maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Scott McTominay: 'Hem mutluyuz hem mutsuzuz'
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17 Aralık 2023 22:16
Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott McTominay, 0-0 biten Liverpool maçının ardından konuştu.

Maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen McTominay, "Birçok sakat oyuncumuz vardı. Bu da takımın bir tempo bulmasına ve gelişmesine yardımcı olmuyor. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Sakin kalmalı ve birbirimize kenetlenmeliydik." dedi.

Maçı kazanacak fırsatlar yakaladıklarını söyleyen İskoç oyuncu, "Maçta gol atacak şanslarımız da vardı. Daha iyi işler yapabilirdik ve bu nedenle biraz hayal kırıklığı içerisindeyiz. Kaybetmediğimiz için memnunuz ama kazamadığımız için de mutsuzuz." ifadelerini kullandı.
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