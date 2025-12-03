03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-076'
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-181'
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
3-177'
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-176'
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-376'
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Savcılıktan, Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için açıklama

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için açıklama yaptı. Galatasaray, "kasten adam yaralama" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

calendar 03 Aralık 2025 14:27 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 14:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Savcılıktan, Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için açıklama
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde sahada yaşanan olaylar, maçın önüne geçti.  Karşılaşma 1-1 sona ererken, Galatasaraylı genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın yaşadığı talihsiz olay sarı-kırmızılı camiada büyük tepki topladı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı konu ile ilgili açıklama yaptı.
 
ÇAKMAK İSABET ETTİ, YÜZÜNDEN YARALANDI
 
Derbi sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir çakmak, Kazımcan Karataş'ın gözünün altına isabet ederek genç oyuncuyu yaraladı. Olayın çok daha ciddi bir yaralanmaya yol açmamasının tamamen şans olduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü konuyla ilgili hukuki adımları hızla attı.
 
'KASTEN ADAM YARALAMA' MADDESİNDEN SUÇ DUYURUSU
 
Galatasaray, oyuncusunun hedef alınması üzerine saldırının "kasten adam yaralama" kapsamına girdiğini belirterek resmi suç duyurusunda bulundu. Kulüp hukuk birimi, olayın takipçisi olacaklarını ve sürecin sonuna kadar gidileceğini açıkladı.
 
SAVCILIK: "GÖZALTI, MEN"
 
Stadyumdaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan taraftarın M.G. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. 

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 
"01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
