Sarunas Jasikevicius: 'Beşiktaş'a karşı böyle oynamalıydık!'

ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğuna değinen Saras, " Oyuncularım nasıl oynamaları gerektiğini anladı. Beşiktaş Fibabanka gibi iyi bir takıma karşı böyle bir yoğunlukla oynamak zorundasınız. Topu çok iyi dolaştırdık, boş şutlar bulduk ve bu şekilde kazandık." ifadelerini kullandı.

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Sarunas Jasikevicius, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok iyi oynadık. Neredeyse herkes sayı attı. Topu çok güzel paylaştık. İlk yarı defansif anlamda da çok iyiydik." ifadelerini kullandı.



Rakipleri Beşiktaş'a değinen Jasikevicius, "Bence Beşiktaş çok iyi bir takım. Son 2 ayda daha iyi oynamaya başladılar. Sezonun ikinci yarısında bütün takımlar için daha zor bir rakip olacaklardır." diye konuştu.



