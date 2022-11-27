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Sarıyer Belediyespor, PTT'yi mağlup etti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarıyer Belediyespor, PTT'yi mağlup etti!
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27 Kasım 2022 17:26
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Sema Nur Doluca,Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Gizem Mısra Aşçı)

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-On, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra KIlıçlı (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Begüm Hepkaptan)

Setler: 25-21, 14-25, 25-11, 22-25, 12-15

Süre: 116 dakika (25, 24, 20, 29, 18)

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