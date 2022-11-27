Sarıyer Belediyespor, PTT'yi mağlup etti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Sema Nur Doluca,Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Gizem Mısra Aşçı)
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-On, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra KIlıçlı (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Begüm Hepkaptan)
Setler: 25-21, 14-25, 25-11, 22-25, 12-15
Süre: 116 dakika (25, 24, 20, 29, 18)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Sema Nur Doluca,Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Gizem Mısra Aşçı)
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-On, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra KIlıçlı (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Begüm Hepkaptan)
Setler: 25-21, 14-25, 25-11, 22-25, 12-15
Süre: 116 dakika (25, 24, 20, 29, 18)
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