Sandro Tonali, sahalara geri dönüyor

Bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 ay futboldan men edilen Sandro Tonali, 28 Ağustos'tan itibaren sahalara çıkabilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sandro Tonali, sahalara geri dönüyor
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15 Ağustos 2024 12:44
Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

İngiliz ekibi, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 ay men cezası alan Tonali'nin 28 Ağustos'tan itibaren sahalara geri dönebileceğini açıkladı.

24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, son olarak geçen sezon ekim ayında maça çıkmıştı.

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