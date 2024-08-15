Sandro Tonali, sahalara geri dönüyor

Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
İngiliz ekibi, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 ay men cezası alan Tonali'nin 28 Ağustos'tan itibaren sahalara geri dönebileceğini açıkladı.
24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, son olarak geçen sezon ekim ayında maça çıkmıştı.
İngiliz ekibi, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 ay men cezası alan Tonali'nin 28 Ağustos'tan itibaren sahalara geri dönebileceğini açıkladı.
24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, son olarak geçen sezon ekim ayında maça çıkmıştı.
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