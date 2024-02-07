Sanchez'in gol sayısı 2'ye çıktı

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı formayla 2. kez gol sevinci yaşadı.
Sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya katılan 27 yaşındaki stoper, 12'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 18. maçına çıktı.
Süper Lig'de bir kez gol sevinci yaşayan Sanchez, Bandırmaspor mücadelesinde de fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.
Sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya katılan 27 yaşındaki stoper, 12'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 18. maçına çıktı.
Süper Lig'de bir kez gol sevinci yaşayan Sanchez, Bandırmaspor mücadelesinde de fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.