Sanchez'in gol sayısı 2'ye çıktı

Galatasaray'ın sezon başı transferi Davinson Sanchez attığı gol sayısını ikiye çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sanchez'in gol sayısı 2'ye çıktı
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07 Şubat 2024 00:08
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı formayla 2. kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya katılan 27 yaşındaki stoper, 12'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 18. maçına çıktı.

Süper Lig'de bir kez gol sevinci yaşayan Sanchez, Bandırmaspor mücadelesinde de fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.

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