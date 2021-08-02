Samuel Umtiti'nin transfer şartı

Barcelona'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Samuel Umtiti, kulübün ayrılık talebini bir şartla kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Samuel Umtiti'nin transfer şartı
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01 Ağustos 2021 21:33
Ekonomik olarak kötü günler geçiren ve yüksek maaş isimlerin bazılarını göndermek durumunda olan Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı.

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve uzun süredir ayrılması için uğraşılan savunma oyuncusu Samuel Umtiti, bu talebi kabul etti.

27 yaşındaki Fransız stoper, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma kiralık gitmesi şartıyla Barcelona'nın ayrılık talebini kabul etti.

Bu gelişmenin ardından Samuel Umtiti'nin hangi takıma transfer olacağı merakla beklenmeye başlandı.


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