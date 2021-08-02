Samuel Umtiti'nin transfer şartı

Ekonomik olarak kötü günler geçiren ve yüksek maaş isimlerin bazılarını göndermek durumunda olan Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı.



Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve uzun süredir ayrılması için uğraşılan savunma oyuncusu Samuel Umtiti, bu talebi kabul etti.



27 yaşındaki Fransız stoper, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma kiralık gitmesi şartıyla Barcelona'nın ayrılık talebini kabul etti.



Bu gelişmenin ardından Samuel Umtiti'nin hangi takıma transfer olacağı merakla beklenmeye başlandı.



