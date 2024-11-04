Samsunspor taraftarı Antalyaspor maçında göreve hazır

Samsunsporlu taraftarlar, Antalyaspor karşılaşması öncesinde heyecanla maç saatini bekliyor. Türkiye'nin en güçlü taraftar gruplarından biri olan Kırmızı-Beyazlılar, yaklaşık 25 bin kişiyle stadyumu doldurarak takımlarına tam destek vermeye hazırlanıyor. Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren Samsunspor taraftarı, 12. adam olarak 90 dakika boyunca takımlarının arkasında olacak.



TARAFTAR SAYISI 24 BİNİ AŞTI



Samsunspor taraftarı, maç öncesinde 24 bini aşan bilet satışı ile stadı coşkuyla dolduracak. Samsunspor'u desteklemek için bir araya gelen binlerce taraftar, takımlarını zorlu mücadelede yalnız bırakmamakta kararlı. Taraftar grupları, maç boyunca susmayarak takımını galibiyete taşımak için yoğun bir destek sağlayacak.



BLOKE CEZASI KALDIRILDI



Samsunspor kulübünden taraftarlarına sevindirici bir haber geldi. Güney üst tribünün 203 numaralı bölümünde bulunan taraftarlar için Antalyaspor maçı nedeniyle getirilen 1 maçlık bloke cezası kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İtiraz başvurumuz olumlu sonuçlandı. Hep birlikte omuz omuza destek olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. Bu gelişme, tüm Samsunspor taraftarlarının takımlarına destek verebilmesine imkan tanıdı.



TARAFTARLAR TAKIMIN EN BÜYÜK GÜCÜ



Samsunspor taraftarı, her maçta olduğu gibi Antalyaspor karşısında da takımının yanında yer alarak büyük bir destek sağlamayı hedefliyor. Tribünlerdeki coşku ve destekle birlikte Samsunspor'un sahadan zaferle ayrılması için gereken enerji sağlanacak. [Hedef Halk]



