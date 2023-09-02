Samsunspor iki transferi birden açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Landry Dimata ve Carlo Holse'yi renklerine bağladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Espanyol takımında oynayan Belçikalı 26 yaşındaki Landry Dimata ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Samsun ekibi, Rosenborg takımında forma giyen Danimarkalı forvet oyuncusu 24 yaşındaki Carlo Holse ile de 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



