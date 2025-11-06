Samsunspor - Hamrun: 11'ler

Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Musaba, Emre, Mouandilmadji.

Bonello, Kompri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong, Garcia, Smailagic, Koffi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi.Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor.Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta'nın Hamrun Spartans takımını konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. kez sahaya çıkacak.Avrupa kupalarında üçüncü kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce 2 kez Intertoto Kupası'nda boy göstermişti.Samsunspor, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.Samsunspor, Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elendi.Geçen sezon ligi 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarına katılan kırmızı-beyazlı takım, Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsun ekibi, sahasında ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.Yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i sahasında 3-0 mağlup etti.Konferans Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyetle 6 puan toplayan Samsunspor, 36 takımlı lig aşamasında Hamrun Spartans maçı öncesinde averajla 5. sırada yer alıyor.Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 20 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 14 gol gördü.