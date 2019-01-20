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Samsunspor futbol şehitlerini unutmadı

Samsunspor, 20 1989 yılında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan futbol şehitlerini andı.

Kaynak: DHA
Samsunspor futbol şehitlerini unutmadı
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20 Ocak 2019 14:09
Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden futbol şehitleri, kabirleri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Türk futbolunu yasa boğan kazada hayatını kaybedenler, kazanın 30'uncu yılında kabirleri başında dualarla anıldı.

Anma programına katılan Samsunspor'un eski başkanı Hakkı Tomaç, "Üzerinden 30 yıl geçmiş olsa dahi, acısını hala 30 dakika gibi hissediyoruz. Kabri başında bulunduğumuz Nuri Asan hocam, 'Ben Samsunspor için ölmeye razıyım' diyen bir arkadaşımızdı. Allah gönlüne göre verdi demekki ve Samsunspor için şehit oldu. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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