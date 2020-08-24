Samsunspor, Edwin Gyasi'yi resmen duyurdu!

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
Samsunspor, Edwin Gyasi'yi resmen duyurdu!
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24 Ağustos 2020 16:18
FF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak CSKA Sofya forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile sözleşme imzaladı.         Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal'ın katıldığı imza töreninde, Gyasi'nin 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.  Edwin Gyasi'nin beş kez Gana A Milli Takımı formasını giydiği aktarılan açıklamada, "Oyuncumuzun camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

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