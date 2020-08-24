FF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak CSKA Sofya forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal'ın katıldığı imza töreninde, Gyasi'nin 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Edwin Gyasi'nin beş kez Gana A Milli Takımı formasını giydiği aktarılan açıklamada, "Oyuncumuzun camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.
Samsunspor, Edwin Gyasi'yi resmen duyurdu!
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi transfer etti.
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24 Ağustos 2020 16:18
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TRANSFER
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