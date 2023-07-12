Samsunspor'dan Taylan Antalyalı açıklaması

Yüksel Yıldırım, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın transferiyle ilgili son gelişmeleri anlattı.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan Taylan Antalyalı açıklaması
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12 Temmuz 2023 01:49
Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bonservisi Galatasaray'da olan Taylan Antalyalı'yla yaptıkları görüşmeyle ilgili detayları anlattı.

beIN Sports'a konuşan Yüksel Yıldırım, Taylan Antalyalı'nın MLS'e gitme planlarının olduğunu ancak yaptıkları görüşmerin henüz sonuçlanmadığını anlattı.

İşte o açıklamalar:

"TAYLAN MLS'E GİDECEKTİ"

"Taylan Antalyalı'yla görüşmelerimiz hala devam ediyor ama çok sıkı şekilde değil. Taylan MLS'e gitmeyi düşünüyordu. Hocam görüştü, ben görüştüm, menajeriyle görüştük. Baya bir görüşmeler yaptık. Onun bir beklentisi var, birşey diyemiyorum. Türk oyuncular kendilerini yabancılarla kıyaslıyor Euro'nun durumundan dolayı. Biz parayı kolay toplayamıyoruz. Zaten Türk parası değer kaybediyor."

28 yaşındaki Taylan Antalyalı geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynamış ve çıktığı 32 maçta 3 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'la sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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