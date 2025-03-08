Samsunspor'da iki isim ceza sınırında

Samsunspor, Süper Lig'de 9 Mart Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da iki isim ceza sınırında
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08 Mart 2025 13:56
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'u yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Sezonun ilk yarısındaki iki takım arasındaki karşılaşmayı kırmızı-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.

İki isim ceza sınırında, Carlo Holse ise cezalı

Samsunspor'da Adana Demirspor maçı öncesinde iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Celil Yüksel ve Arbnor Muja kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Karadeniz ekibinde sarı kart cezalı Carlo Holse dışında eksik oyuncu bulunmuyor.


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