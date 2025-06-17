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Samsunspor, Cenk Tosun'u istiyor

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun ile ilgileniyor.

calendar 17 Haziran 2025 08:24
Fotoğraf: AA
Samsunspor, Cenk Tosun'u istiyor
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Fenerbahçe'de geride kalan sezonda fazla forma şansıı bulamayan Cenk Tosun'a Süper Lig'den talip çıktı.

SAMSUNSPOR İSTİYOR

Süper Lig'de geride kalan sezonu üçüncü sırada bitirerek önemli bir başarı yakalayan Samsunspor, Cenk Tosun ile ilgileniyor.

Karadeniz ekibinin, 34 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Deneyimli golcü, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde geride kalan sezonda 22 maçta süre buldu ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.


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