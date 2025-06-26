Samsunspor, Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan bir yapı oluşturmayı hedefliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, yeni dönemde Avrupa kupalarına düzenli katılan ve ligin ilk beşinde kalıcı yer edinen bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.Nuri Asan Tesisleri'nde iş insanları ile bir araya gelen Bilen, 2024-2025 sezonunda elde edilen tarihi başarının arkasında sponsorların ve iş ortaklarının katkısının büyük rol oynadığını vurguladı.Transfer yasağıyla sezona başlayan ve "paraşütsüz düşer" yorumları yapılan takımın Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladığını hatırlatan Bilen,dedi.Samsunspor'un yönetim kadrosunun büyük uyum içinde çalıştığına işaret eden Bilen,ifadesini kullandı.