Samsunspor Altyapı Tesisleri törenle açıldı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesislerinin açılışını yaptı.



Bakan Bak, açılışta yaptığı konuşmada, Süper Lig'e çıkan Samsunspor'u tebrik ederek, Türkiye'nin spor alanındaki müthiş gelişimine katkı sağlayan güzel bir tesisi daha hizmete açmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.



Samsun'un spor alanındaki tesisleşmesiyle Karadeniz'de parlayan bir il olduğunu ifade eden Bak, yeni tesisten de gelecekte çok başarılı sporcular çıkacağına inandıklarını vurguladı.



Bak, Türkiye Futbol Federasyonunun Altyapı Akademileri Projesi'ne ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini belirterek, "Bu çok güzel bir proje. Bütün kulüplerimizin bunu yapması gerekiyor. Bizim artık sporcu üretip ihraç etmemiz lazım. Avrupa, dünya liglerinde sporcularımızın yer alması lazım. Bazı ünlü sporcularımız var, bunları yapıyorlar ama yeterli değil, daha fazlasını yapmalıyız. Bunun için bu tesis bir adım, başarılı bir adım. Tekrar hayırlı olsun. Sporcularımıza, ailelerine hayırlı olsun. Aileler çocuklarını buraya getirecek. Sporcular burada kalacak. Antrenman, beslenme desteği alacaklar. Dolasıyla güzel bir tesis. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.



Bak, dünyanın en büyük spor yatırımlarını yapan ülke konumunda olduklarını da kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk sporuna verdiği katkıdan ötürü teşekkür etti.









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